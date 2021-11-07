Российские военные доставили гумпомощь в приют для сирот в Сирии

Сама - так зовут эту бойкую девочку, первой посмотрела, что ей привезли из далекой России. В продуктовом наборе она быстро нашла конфеты и сгущенку, все остальное щедро отдала воспитателям. В приюте для сирот Сама живет практически с рождения - ее родители погибли под обстрелом, а близких родственников у девочки не нашлось.

В приюте проживают 40 девочек разного возраста, осиротевших на гражданской войне. Они учатся по сирийской школьной программе и одновременно получают специальность - здесь есть швейный класс и кулинарные курсы. Девочек воспитывают в строгости, как и подобает мусульманкам, но при этом им дают светское образование.

«Здесь у нас девушки учатся до 11 класса, потом они могут поступать в университет. Наши воспитанницы никогда не теряют связи с приютом. Мы поддерживаем их во всех жизненных вопросах, несколько раз даже помогали выдавать замуж», - рассказал начальник департамента по социальным вопросам провинции Алеппо Салех Баракат.

Приют существует на средства благотворителей, среди которых в последнее время и российские военные. На аэродроме Квайрис они встретили самолет с благотворительным грузом из России. Несколько десятков продуктовых наборов собрал гуманитарный добровольческий корпус ЮГРА.

«ЦПВС во взаимодействии с гуманитарным корпусом ЮГРА решили оказать гумпомощь сиротским домам. На территории провинции Алеппо их три. Выбор пал на сиротский дом Аль -Атафала, здесь на попечении находятся сорок детей», - отметил представитель ЦПВС РФ в САР Антон Гончаров.

Воспитательницы искренне благодарят российских офицеров. В последнее время приют остро нуждается в продуктах. Цены на них в ослабленной западными санкциями стране постоянно растут.

Представители Центра по примирению враждующих сторон пообещали навещать приют регулярно. Педагоги собирают деньги на ремонт приюта, им нужно расширяться. В провинции Алеппо еще много беспризорных детей, которые прямо сейчас нуждаются в помощи благотворителей.

Несколькими днями ранее российские военные доставили в Дамаск гуманитарную помощь детям-инвалидам.

В учебном заведении учатся 165 мальчиков и девочек, которые получили увечья по вине террористов.