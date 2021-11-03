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Российские военные доставили в Дамаск гуманитарную помощь детям-инвалидам

Виктория Ивашечкина
Алексей Дегтярев
05:00 03.11.2021
В учебном заведении учатся 165 мальчиков и девочек, которые получили увечья по вине террористов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эту встречу сирийские школьники ждали с нетерпением. В медресе «Аль-Амаль» в Дамаске учатся 165 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями. Большинство из них стали инвалидами в результате войны.

Они внимательно следят за тем, как распаковываются коробки с подарками. В них то, о чем здесь мечтает большинство школьников - инвалидные кресла. Сегодня представители общества «Боевое братство» и сотрудники Центра примирения враждующих сторон сюда привезли семь таких колясок.

«В дар школе безвозмездно переданы инвалидные коляски. Это не первая подобная гуманитарная акция в этой школе, и наше сотрудничество с этим учебным заведением будет продолжено», - рассказал заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

Мальчик по имени Хайсам не может поверить своему счастью. Он учится на отлично и мечтает стать программистом. Хайсам в прямом смысле слова каждый день совершает подвиг, ведь путь до школы у него занимает полтора часа.

«Коляска мне просто необходима, но они часто ломаются и менять их приходится почти каждый год - иначе я останусь совсем без возможности передвигаться. Так что у меня сегодня самый настоящий праздник», - отметил мальчик.

В Сирии всего две такие школы: в Алеппо и в Дамаске. В основном в них учатся дети которые получили увечья по вине террористов. Но людей в российской военной форме эти школьники не боятся. Они знают, что к ним пришли друзья.

В сентябре военнослужащие РФ доставили гумпомощь в сирийскую деревню Хайян.

Еще в 2015 году боевики захватили эту территорию. По словам местных жителей эти времена были одними из самых сложных: не было ни продуктов, ни лекарств.

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