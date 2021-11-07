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Внимание на пальцы: врачи объяснили «ложные обморожения» при COVID-19

Вадим Синицын
06:00 07.11.2021
«Ложное обморожение» возникает из-за реакции иммунитета  и дисфункции эндотелия – клеток, из которых состоит внутренняя оболочка сосудов.
Внимание на пальцы: врачи объяснили «ложные обморожения» при COVID-19
© Фото: pixabay
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Врачи обнаружили новый симптом, который можно назвать типичным для переболевших коронавирусом. Он встречается почти у 20 процентов пациентов – то есть у каждого пятого. Это так называемые «ковидные пальцы», которые представляют собой покраснения и отеки кончиков пальцев, на которых появляются пузырьки.

Как сообщают «Известия», эксперты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке уже внесли так называемое ложное обморожение в перечень распространенных кожных проявлений COVID-19.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», - приводит издание слова одного из медиков.

По словам главы Центра диагностики нарушений у пациентов Марии Петиной, симптом чаще всего встречается у детей и подростков. Однако может проявить себя и у взрослых. По словам эксперта, «ложное обморожение» возникает из-за реакции иммунитета  и дисфункции эндотелия – клеток, из которых состоит внутренняя оболочка сосудов.

«Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ. Именно дисфункцией эндотелия объясняется частота тромбозов», -  отметила Петина.

По словам врача-дерматолога Татьяны Сулима, подобные высыпания на коже говорят о ранней форме заболевания, когда человек еще о нем не подозревает. В этой связи врач порекомендовал чаще обращать внимание на пальцы рук и ног – если они изменили цвет, это может говорить о заражении коронавирусом.

Ранее ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто установили, что COVID-19 может заражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос. Этим объясняются симптомы в виде «тумана в голове», нарушения координации и проблем с памятью.

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