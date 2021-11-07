Шеф-повар объяснил, как выбрать хурму, которая не вяжет

На прилавках магазинов появляется хурма – традиционный для осени и зимы фрукт. Шеф-повар Андрей Матвеев рассказал, как выбрать хурму, которая не вяжет.

По словам эксперта, хурму, которую можно встретить на рынках и магазинах, стоит поделить на два вида – обычная и «королек». Для каждого вида хурмы – свои критерии выбора.

В первую очередь, плодоножка и листья должны быть сухими и темными. Сам плод – блестящий и мягкий, на кожице не должно быть пятен. Пятна говорят о том, что хурма, скорее всего, перезрела, рассказал Матвеев агентству «Прайм».

Для хурмы вида «королек» свои правила выбора. Обычно она не вяжет, поскольку в ней нет танинов, однако к выбору стоит подходить ответственно. Плод «королек» должен быть небольшим и иметь отчетливый аромат, плотную кожицу коричневого или бордового оттенка.

Сама мякоть должна обладать шоколадным цветом. Стоит убедиться в наличии семян – если их нет, то плод не был опылен, а значит, будет очень твердым и, скорее всего, будет вязать.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» назвала способ снизить вязкость хурмы. Кроме того, специалист предостерегла некоторые группы людей от чрезмерного употребления данного продукта.