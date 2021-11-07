Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шеф-повар объяснил, как выбрать хурму, которая не вяжет

Вадим Синицын
04:56 07.11.2021
По словам эксперта, хурму, которую можно встретить на рынках и магазинах, стоит условно на два вида – обычная и «королек».
Шеф-повар объяснил, как выбрать хурму, которая не вяжет
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

На прилавках магазинов появляется хурма – традиционный для осени и зимы фрукт. Шеф-повар Андрей Матвеев рассказал, как выбрать хурму, которая не вяжет.

По словам эксперта, хурму, которую можно встретить на рынках и магазинах, стоит поделить на два вида – обычная и «королек». Для каждого вида хурмы – свои критерии выбора.

В первую очередь, плодоножка и листья должны быть сухими и темными. Сам плод – блестящий и мягкий, на кожице не должно быть пятен. Пятна говорят о том, что хурма, скорее всего, перезрела, рассказал Матвеев агентству «Прайм».

Для хурмы вида «королек» свои правила выбора. Обычно она не вяжет, поскольку в ней нет танинов, однако к выбору стоит подходить ответственно.  Плод «королек» должен быть небольшим и иметь отчетливый аромат, плотную кожицу коричневого или бордового оттенка.

Сама мякоть должна обладать шоколадным цветом. Стоит убедиться в наличии семян – если их нет, то плод не был опылен, а значит, будет очень твердым и, скорее всего, будет вязать.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» назвала способ снизить вязкость хурмы. Кроме того, специалист предостерегла некоторые группы людей от чрезмерного употребления данного продукта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Экс-министр экономики Украины заявил о скором банкротстве страны из-за цен на топливо
23:25 В стране и мире
В МВД назвали род занятий напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
21:07 В стране и мире
Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в 4-5 раз
20:05 В стране и мире
Видео
«Хотел заступиться за папу»: отец пострадавшего в Новой Москве мальчика о поведении ребенка
17:10 В стране и мире
Видео
Космонавт Новицкий рассказал, какую роль сыграл в снимавшемся на МКС фильме
Популярное
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Видео
Город под серой пеленой: кадры густого тумана, накрывшего Краснодар
Видео
Начало конфликта в Новой Москве попало на видео
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Видео
Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.