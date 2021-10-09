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Диетолог назвала способ снизить вязкость хурмы

Анна Назайкина
18:18 09.10.2021
Употребление данного продукта рекомендуется сократить людям с заболеваниями желчного пузыря и печени, отметила специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER, Globallookpress
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Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» назвала способ снизить вязкость хурмы. Кроме того, специалист предостерегла некоторые группы людей от чрезмерного употребления данного продукта.

«Вязкость хурмы зависит от сорта. Если хурма круглая, толстая, то, скорее всего, она будет вязкая. Для того, чтобы чуть-чуть эту вязкость снизить, мы принесли ее из магазина и положили на самый верх холодильника. Не на балкон, не в холодильник, а наверх, там тепло, там она доспеет. Ждем четыре дня», - посоветовала врач.

По словам диетолога, верх холодильника является идеальным местом для дозревания овощей и фруктов. Она отметила, что лучше положить хурму на бумагу, но ни в коем случае не на газету.

«Когда выбираем хурму, обязательно смотрим на состояние хвостика и листьев. Если они мокроватые, то мы этот плод не берем. Он, скорее всего будет испорчен. Если они сухие, то это мы берем...Тут самое главное - подойти и аккуратно и нежно-нежно ее потрогать. Если она мягкая, под пальцами, то она как правило не вяжет», - объяснила медик.

Также Белоусова отметила, что в действительности хурма является низкокалорийным продуктом. Однако она может провоцировать активное выделение желудочных соков. Поэтому, если есть проблемы с желчным пузырем, протоками, печенью, то употребление лучше сократить и перевести продукт в разряд «деликатесов».

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала «Звезде» о том, чем может быть вредна «коварная хурма». По ее словам, фрукт может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями.

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