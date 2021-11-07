Стало известно о запасе провизии на арестованном в Дании судне «Академик Иоффе»

Примерно на 60 дней хватит запасов провизии на арестованном в датском порту Скаген судне «Академик Иоффе».

Запасов еды, воды и топлива на российском судне, которое принадлежит российскому Институту океанологии имени П.П. Ширшова, может хватить почти на два месяца, передают «Известия».

Ранее рассматривался вопрос о возможной эвакуации части экипажа, но до сих пор 23 ученых и 38 моряков пребывают на борту. Связи с ними почти нет.

Напомним, российское судно «Академик Иоффе» Института океанологии имени П.П. Ширшова арестовали в Дании в понедельник, 1 ноября, по иску третьей стороны. Полиция временно изъяла судовую документацию.

Предварительной причиной названы долги за стоянку и топливо, за которые, предположительно, должна была платить канадская туристическая компания, которой судно сдавалось в аренду.