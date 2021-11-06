В Российском союзе моряков рассказали о дальнейшей судьбе судна «Академик Иоффе»

Арестованное в Дании российское научное судно «Академик Иоффе» может быть освобождено из-под ареста и уйдет вместе с экипажем, если судовладелец внесет за него залог. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал первый зампредседателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

Собеседник отметил, что с экипажем судна, в плане обеспечения провизией, водой и топливом, на данном этапе все будет в порядке.

«Если судно арестовано - это не значит, что оно не будет снабжаться... Провизия если будет заканчиваться, например, и необязательно, чтобы она вся закончилась, какие-то виды ее, потому что питание должно быть достаточно разнообразным, соответственно, она будет просто доставляться на борт. Это забота судовладельца и агента, это обычная совершенно процедура», - пояснил Ковальчук.

Сейчас судно считается морским залогом и служит обеспечением по иску о взыскании долгов, отметил эксперт.

«Судовладелец может внести залог и судно может уходить, то есть арест будет снят. Если у судовладельца нет средств на это, либо он по каким-то своим причинам считает, что это невозможно сделать, соответственно, тогда судно будет стоять», - сказал Ковальчук.

По его словам, прошло пока достаточно мало времени для того, чтобы судовладелец мог решить этот вопрос.

«Насколько я понимаю, сумма иска достаточно велика. Я, честно говоря, даже не уверен, что нынешняя стоимость судна может покрыть эту сумму», - добавил собеседник.

Судно «Академик Иоффе» Института океанологии имени П.П. Ширшова арестовали в Дании в понедельник, 1 ноября, по иску третьей стороны. Предварительной причиной названы долги за стоянку и топливо, за которые, предположительно, должна была платить канадская туристическая компания, которой судно сдавалось в аренду. Правоохранители временно изъяли судовую документацию. На борту «Академика Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.