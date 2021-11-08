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Посол рассказал, что РФ доставит гумпомощь в Кабул и вывезет некоторых афганцев

Кира Тило
00:07 08.11.2021
По словам Дмитрия Жирнова, из России спецрейсом будет доставлена крупная партия продуктов в столицу Афганистана.
Посол рассказал, что РФ доставит гумпомощь в Кабул и вывезет некоторых афганцев
© Фото: US Joint Staff globallookpress
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Россия готовит спецрейс с гуманитарной помощью в Кабул в ноябре, заявил посол РФ Дмитрий Жирнов. Он также сообщил, что этими же рейсами вывезут афганских граждан с российским гражданством.

«Сейчас мы готовим организацию сюда спецрейса. Будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи: продукты, мука. Этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», - пояснил Жирнов.

Дипломат также добавил, что после поставки продуктов несколькими самолетами доставят студентов из Афганистана, которые зачислены в российские вузы.

«В Россию будут доставлены студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты, а обучение должно продолжаться. И талибы* сами это поддерживают», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В начале сентября Жирнов рассказал, что талибы* обсуждали с российской дипломатической миссией вопрос поставок гуманитарной помощи. По его словам, они «были бы благодарны, если бы в этой ситуации какая-то помощь оказывалась».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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