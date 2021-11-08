Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военные ВТА начали передачу очередной партии жидкого кислорода для детской больницы в Тверской области

Кира Тило
00:01 08.11.2021
За все время летчики передали более пяти тонн сжиженного кислорода учреждениям здравоохранения в Тверской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие соединения военно-транспортной авиации (ВТА) начали передачу очередной партии жидкого кислорода для «Детской областной клинической больницы» в Тверской области. Мероприятие проводится в соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения и хранения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого кислорода медицинского качества. В повседневной деятельности кислород используется для обеспечения полетов.

За все время военные летчики на аэродроме Мигалово передали более пяти тонн сжиженного кислорода учреждениям здравоохранения в Тверской области. Данные мероприятия проводятся в целях обеспечения кислородом больных, в том числе с осложнениями от новой коронавирусной инфекции.

© Минобороны РФ

Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить боеготовность летчиков и оказать помощь гражданским медикам. Соединения ВТА ВКС России оказывают полное содействие по поставке сжиженного медицинского кислорода для медицинских нужд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.