Военные ВТА начали передачу очередной партии жидкого кислорода для детской больницы в Тверской области

Военнослужащие соединения военно-транспортной авиации (ВТА) начали передачу очередной партии жидкого кислорода для «Детской областной клинической больницы» в Тверской области. Мероприятие проводится в соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения и хранения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого кислорода медицинского качества. В повседневной деятельности кислород используется для обеспечения полетов.

За все время военные летчики на аэродроме Мигалово передали более пяти тонн сжиженного кислорода учреждениям здравоохранения в Тверской области. Данные мероприятия проводятся в целях обеспечения кислородом больных, в том числе с осложнениями от новой коронавирусной инфекции.