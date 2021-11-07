На Кубе отменили обязательный карантин для иностранцев

Власти Кубы отменили обязательный карантин для иностранцев с 7 ноября. Теперь российские туристы смогут отдохнуть не только на курорте Варадеро и острове Кайо-Коко, но и в других частях островного государства.

Для прилета на Кубу необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации. Если его нет, то с собой турист должен взять отрицательный результат теста ПЦР, который был сделан за 72 часа до посадки в самолет. Подобные требования не распространяются только на детей младше 12 лет.

Тем не менее, требование о прохождении теста на границе по-прежнему действует. Оно будет отменено с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов.