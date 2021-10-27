В стране и мире Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов Егор Левин Окончательное решение по будущему вакцины будет принято кабмином страны. © Фото: Gil Cohen Magen, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября туристов, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», одобрили местные власти. Это случилось в ходе тематического совещания. «Решение по “Спутнику V” должно еще быть утверждено кабмином», - цитирует ТАСС слова израильского правительственного источника. Ранее в ВОЗ заявили, что предквалификационный отбор российского «Спутника V» для одобрения вступает в финальную стадию. Группа инспекторов посетит Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика