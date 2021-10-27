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Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов

Егор Левин
08:59 27.10.2021
Окончательное решение по будущему вакцины будет принято кабмином страны.
Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов
© Фото: Gil Cohen Magen, Xinhua, Globallookpress
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Инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября туристов, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», одобрили местные власти. Это случилось в ходе тематического совещания.

«Решение по “Спутнику V” должно еще быть утверждено кабмином», - цитирует ТАСС слова израильского правительственного источника.

Ранее в ВОЗ заявили, что предквалификационный отбор российского «Спутника V» для одобрения вступает в финальную стадию. Группа инспекторов посетит Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы.

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