В Москве погибла девушка, упав с 20-го этажа жилого дома

В Москве погибла девушка, упав с 20-го этажа. Известно, что падение произошло в одной из жилых высоток на севере столицы, обстоятельства трагедии выясняются, передает РИА Новости.

«После падения с 20-го этажа 22-этажного жилого дома на улице Дубнинская погибла женщина 1998 года рождения», - цитирует агентство своего собеседника.

По словам источника, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, личность погибшей выясняется.

Ранее на западе Москвы человек упал в шахту лифта с 20-го этажа строящегося здания. Сообщается, что в результате падения он погиб.