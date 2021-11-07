В Москве погибла девушка, упав с 20-го этажа жилого дома
Сообщается, что трагедия случилась в одной из жилых высоток на севере столицы.
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В Москве погибла девушка, упав с 20-го этажа. Известно, что падение произошло в одной из жилых высоток на севере столицы, обстоятельства трагедии выясняются, передает РИА Новости.
«После падения с 20-го этажа 22-этажного жилого дома на улице Дубнинская погибла женщина 1998 года рождения», - цитирует агентство своего собеседника.
По словам источника, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, личность погибшей выясняется.
Ранее на западе Москвы человек упал в шахту лифта с 20-го этажа строящегося здания. Сообщается, что в результате падения он погиб.