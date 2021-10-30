Человек упал в шахту лифта с 20-го этажа в Москве

На западе Москвы человек упал в шахту лифта с 20-го этажа строящегося здания. Сообщается, что в результате падения человек погиб.

«На Заречной улице, дом 2/1, строение 1 в строящемся здании человек упал в шахту лифта с 20-го этажа, он погиб», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия, правоохранители работают на месте трагедии.

Ранее в Москве лифт с пассажирами сорвался в шахту. По данным следствия, в кабине находилось десять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.