Медведев уступил Джоковичу в финале турнира Masters в Париже

Россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии Masters в Париже.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 3:6 в пользу сербского спортсмена.

Игра продолжалась 2 часа и 16 минут. Медведеву удалось выиграть первый сет, однако в следующих двух он уступил сопернику.

По результатам матча Джокович завоевал 37-й титул на турнирах серии и в очередной раз стал единоличным рекордсменом по их количеству.

Ранее Медведев рассказал, когда он планирует стать первой ракеткой мира.