Медведев уступил Джоковичу в финале турнира Masters в Париже
Российскому спортсмену удалось выиграть только первый сет.
© Фото: Alexis Sciard globallookpress
Россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии Masters в Париже.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 3:6 в пользу сербского спортсмена.
Игра продолжалась 2 часа и 16 минут. Медведеву удалось выиграть первый сет, однако в следующих двух он уступил сопернику.
По результатам матча Джокович завоевал 37-й титул на турнирах серии и в очередной раз стал единоличным рекордсменом по их количеству.
Ранее Медведев рассказал, когда он планирует стать первой ракеткой мира.