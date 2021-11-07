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Медведев уступил Джоковичу в финале турнира Masters в Париже

Анна Касаткина
21:45 07.11.2021
Российскому спортсмену удалось выиграть только первый сет.
Медведев уступил Джоковичу в финале турнира Masters в Париже
© Фото: Alexis Sciard globallookpress
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Россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале теннисного турнира серии Masters в Париже.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 3:6 в пользу сербского спортсмена.

Игра продолжалась 2 часа и 16 минут. Медведеву удалось выиграть первый сет, однако в следующих двух он уступил сопернику.

По результатам матча Джокович завоевал 37-й титул на турнирах серии и в очередной раз стал единоличным рекордсменом по их количеству.

Ранее Медведев рассказал, когда он планирует стать первой ракеткой мира.

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