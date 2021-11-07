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«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Кира Тило
21:33 07.11.2021
По итогам 14 туров «Спартак» занимает девятую, а «Локомотив» четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. 
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Футболисты московского клуба «Спартак» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 7 ноября на «Открытие Банк Арена» и закончилась со счетом 1:1.

За «Локомотив» гол забил Джирано Керк. За красно-белых гол забил Наиль Умяров, а на 35-й минуте с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов за вторую желтую карточку. По итогам 14 туров красно-белые занимают девятое место турнирной таблицы РПЛ - команда не может победить на протяжении четырех последних встреч. У «Локомотива» же 25 баллов и он занимает четвертое место в таблице.

Ранее ФК «Сочи» обыграл ЦСКА. Встреча прошла в рамках 14-го тура РПЛ 6 ноября и закончилась со счетом 4:1. Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию турнирной таблицы с 27 очками, а ЦСКА - пятую строчку с 23 очками.

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