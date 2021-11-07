«Сочи» обыграл «ЦСКА» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Игра прошла в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 6 ноября.

К 16-й минуте матча «Сочи» забил три гола в ворота москвичей. Счет открыл Артур Юсупов, два других гола забил Матео Кассьерра, говорится на официальном сайте РПЛ.

В ворота хозяев поля гол забил Бактиер Зайнутдинов. Игорь Юрганов в конце матча забил четвертый гол в ворота ЦСКА.

Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию турнирной таблицы с 27 очками, а ЦСКА - пятую строчку с 23 очками.

Несколькими днями ранее в ходе матча 13-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Михаил Костюков на 91-й минуте.