Эксперт назвал способы распознать слежку через веб-камеру

Существует несколько прямых и косвенных признаков того, что за пользователем следят через веб-камеру и микрофон. Об этом могут сигнализировать сообщения, что какая-то программа или процесс пытается получить доступ к устройству. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Ашот Оганесян.

«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», – приводит слова эксперта агентство Prime.

Оганесян посоветовал пользователям внимательно следить за тем, что и откуда они устанавливают, не скачивать программы с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также пользоваться антивирусом.

Кроме того, эксперт отметил, что нельзя помешать съемке через взломанную камеру, просто закрыв объектив, поскольку встроенный микрофон останется включенным. С точки зрения утечки корпоративной и личной информации, аудио-прослушивание значительно опаснее, предупредил специалист.

Ранее эксперт Руслан Косарим рассказал, что о взломе киберпреступниками смартфона может говорить любая его аномальная или подозрительная активность.