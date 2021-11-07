Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал способы распознать слежку через веб-камеру

Майя Мусиенко
02:11 07.11.2021
Специалист посоветовал избегать неподписанных программ, а также использовать антивирус.
Эксперт назвал способы распознать слежку через веб-камеру
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Существует несколько прямых и косвенных признаков того, что за пользователем следят через веб-камеру и микрофон. Об этом могут сигнализировать сообщения, что какая-то программа или процесс пытается получить доступ к устройству. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Ашот Оганесян.

«Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных», – приводит слова эксперта агентство Prime.

Оганесян посоветовал пользователям внимательно следить за тем, что и откуда они устанавливают, не скачивать программы с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также пользоваться антивирусом.

Кроме того, эксперт отметил, что нельзя помешать съемке через взломанную камеру, просто закрыв объектив, поскольку встроенный микрофон останется включенным. С точки зрения утечки корпоративной и личной информации, аудио-прослушивание значительно опаснее, предупредил специалист.

Ранее эксперт Руслан Косарим рассказал, что о взломе киберпреступниками смартфона может говорить любая его аномальная или подозрительная активность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:10 В стране и мире
Экс-министр экономики Украины заявил о скором банкротстве страны из-за цен на топливо
23:25 В стране и мире
В МВД назвали род занятий напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
21:07 В стране и мире
Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в 4-5 раз
20:05 В стране и мире
Видео
«Хотел заступиться за папу»: отец пострадавшего в Новой Москве мальчика о поведении ребенка
17:10 В стране и мире
Видео
Космонавт Новицкий рассказал, какую роль сыграл в снимавшемся на МКС фильме
Популярное
Видео
Город под серой пеленой: кадры густого тумана, накрывшего Краснодар
Назван неочевидный фактор, который в несколько раз повышает риск заболеть COVID-19
Видео
Начало конфликта в Новой Москве попало на видео
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Видео
Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.