Эксперт перечислил главные признаки взлома смартфона

Эксперт Руслан Косарим рассказал, что о взломе киберпреступниками смартфона может говорить любая его аномальная или подозрительная активность.

«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», - подчеркнул Косарим в интервью агентству «Прайм».

О взломе также может говорить появление новых приложений, которых хозяин телефона не устанавливал. И которые невозможно удалить или закрыть. Кроме того, должно насторожить автоотключение, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, отметил эксперт.

Помимо этого, одним из самых явных признаков взлома гаджета будет беспричинное списание денег со счета.

Ранее менеджер по развитию бизнеса одной из крупных компаний Анна Михайлова рассказала, что некоторые приложения на мобильном телефоне могут представлять опасность с точки зрения вероятной кражи личных данных и иной информации.

В частности, тревогу должны вызвать необоснованные запросы со стороны системы. Например, когда игра на смартфоне запрашивает доступ к камере или микрофону перед установкой.