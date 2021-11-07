Экс-министр экономики Украины заявил о скором банкротстве страны из-за цен на топливо

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за высоких цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу. По словам эксперта, они в скором времени разорятся.

Суслов подчеркнул, что украинские компании получают огромные счета за топливо - 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей). Для 91% предприятий - это слишком дорого, передает NewsOne .

«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», - предупредил Суслов.

Он заявил, что упадок компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и социальной напряженности. Он также напомнил, что местным властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук рассказал, что на Украине добываются миллиарды «тайных» кубометров газа. По его словам, благодаря им страна может быть экспортером данного топлива.

При этом он считает, что местные власти должны провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.