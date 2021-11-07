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Опубликованы новые кадры конфликта со стрельбой в Балашихе

Анна Касаткина
19:04 07.11.2021
На видеозаписи видно, как за несколько секунд до стрельбы на месте происшествия появляются женщина с ребенком.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликовано новое  видео с места стрельбы в подмосковной Балашихе. На нем можно увидеть весь конфликт между рабочими и жильцами дома.

На видеозаписи видно, как за несколько секунд до стрельбы на месте происшествия появляются женщина с ребенком. Затем начинается драка, один из участников которой делает несколько выстрелов из травматического пистолета.

Инцидент в многоэтажном доме на Чистопольской улице в Балашихе произошел вечером в субботу, 6 ноября. Как сообщают очевидцы, некоторые жильцы были недовольны шумными работами по замене лифтов в подъезде и по этой причине набросились на рабочих. По факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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