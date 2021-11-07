Жительница дома назвала причину стрельбы в подъезде в Балашихе

Конфликт со стрельбой в подъезде в Балашихе произошел из-за недовольства некоторых жильцов шумными работами. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала проживающая в этом доме Юлия Жукова.

По ее словам, летом в их доме отключили все старые лифты из-за того, что их не обслуживала управляющая компания. Власти Подмосковья приняли решение о срочной замене всех лифтов, из-за чего работы ведутся ежедневно в три смены. Несмотря на то, что жильцы с этой мерой согласились, производимый рабочими шум устраивает не всех - жители нижних этажей ежедневной из-за этого вызывают полицию, пояснила собеседница.

«Это было во втором подъезде, пара жителей со второго подъезда и жители соседнего дома, они там собрались и решили пойти разобраться. Они зашли в подъезд и начали в шесть часов вечера работникам говорить о том, чтобы они остановили работы. Работники, естественно, сказали, что они как производили работы, так они и будут производить. И дальше у них там началась вот эта потасовка со стрельбой», - рассказала Жукова.

Двое рабочих в результате получили ранения из травматического пистолета - одному выстрели в бок, а другому в ногу, отметила девушка.

«Как раз выходил в этот момент ребенок с мамой и вот там прямо доля секунды, не попало в ребенка», - добавила она.

Инцидент в многоэтажном доме на Чистопольской улице в Балашихе произошел вечером в субботу, 6 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).