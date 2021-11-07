Полиция возбудила дело после стрельбы в Балашихе

После конфликта со стрельбой, произошедшего в Балашихе из-за ремонта лифта, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент случился в подъезде дома на Чистопольской улице. В правоохранительные органы о стрельбе сообщила местная жительница.

«Инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст.213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство"», - сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех лиц, имеющих отношение к данному инциденту.



