В стране и мире Пятерых участников массовой драки в Домодедове доставили в полицию Кира Тило Сообщается, что полиция продолжает устанавливать личность других участников драки. © Фото: Алексей Сухоруков,РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники полиции доставили пятерых молодых людей, наиболее активно участвовавших в массовой драке в Домодедове. Соответствующее сообщение появилось на сайте ГУ МВД по Московской области. «Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в г. Домодедове», - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве из-за словесной перепалки. Также сообщается, что полиция продолжает работу по установлению остальных участников инцидента. Массовая драка произошла вечером 6 ноября, согласно данным ведомства. На видеозаписи, которую выложили в Сеть очевидцы, видно, как толпа из нескольких десятков человек начинают потасовку, слышны крики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика