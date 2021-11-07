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Несколько десятков человек: массовая драка в Подмосковье попала на видео

Анна Назайкина
11:45 07.11.2021
Правоохранители установят участников инцидента и выяснят обстоятельства произошедшего.
© Видео: VK, 0nly_street_fighting8 © Фото: VK, 0nly_street_fighting8
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Полиция начала проверку после того, как в Сети появилось видео с массовой дракой в Домодедово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Московской области.

На соответствующей записи, которую выложили очевидцы инцидента, видно, как толпа из нескольких десятков человек начинают потасовку, слышны крики.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети «Интернет» и социальных сетей было выявлено видео конфликта с участием группы граждан, произошедшего в городе Домодедово. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили в МВД.

Было добавлено, что в ходе проверки правоохранители установят участников инцидента и выяснят все обстоятельства произошедшего.

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