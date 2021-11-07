Шойгу рассказал о ситуации с COVID-19 в армии

В Вооруженных войсках России низкий уровень смертности от коронавируса из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», - сказал министр.

По словам Шойгу, ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, когда отечественные корабли дальней морской зоны уходят на боевое дежурство.

«Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы», - сообщил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что в армии есть экипажи, которые дежурят круглые сутки, поэтому нельзя допускать сомнений, что командование уверенно управляет всем этим процессом.

В конце октября стало известно, что в ЮВО ревакцинировались от коронавируса уже более 60 тысяч военнослужащих. Ревакцинацию прошли военные, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.