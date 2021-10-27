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В ЮВО от коронавируса ревакцинировались более 60 тысяч военнослужащих

Кира Тило
03:12 27.10.2021
В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 60 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, а также сотрудникам организаций Министерства обороны РФ.

Ревакцинацию проходят военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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