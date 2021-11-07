Шойгу заявил, что свыше 90% российских военных летчиков имеют боевой опыт

Свыше 90% военных летчиков в российской армии обладают боевым опытом. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Более 90% летчиков у нас имеют боевой опыт и, там, у кого-то сто, а есть такие, у кого и четыреста боевых вылетов - это, конечно, уже совсем другая армия», - сказал он.

Шойгу пояснил, что фактически все командиры звеньев, полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов прошли через сирийскую операцию. Министр обороны подчеркнул, что у российской армии сейчас очень высокий боевой дух.

Он также рассказал о необходимости планировать, какое оружие поступит в войска в будущем и какое число курсантов в соответствии с этим нужно принять на учебу в высшие учебные заведения. По словам Шойгу, семь лет назад дефицит летного состава составлял почти 1400 летчиков, но сегодня «и армия совсем другая, и промышленность совсем другая».

В интервью телепрограмме министр обороны также рассказал о том, что российские вооруженные силы следят за кораблями США в Черном море.