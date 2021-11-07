Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями США в Черном море

Вооруженные силы России следят за военными кораблями Соединенных Штатов в Черном море, ВС РФ не должны допускать подобных вещей. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», - сказал глава оборонного ведомства.

По мнению министра обороны РФ, подобные провокации являются попыткой проверить, насколько готовы российские военные, насколько у России выстроена система по Черноморскому побережью и по югу страны в общем. Шойгу также добавил, что не только США используют такие подходы.

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», - отметил он.

Ранее ВМС США заявили об отправке флагманского корабля Mount Whitney в Черное море. Отмечалось, что планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Впоследствии стало известно, что силы и средства Черноморского флота Российской Федерации приступили к контролю за действиями американского корабля.