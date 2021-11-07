Врач назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом

Люди, которые против вакцинации от COVID-19, приводят «абсурдные доводы», в то время как их поддержка со стороны некоторых врачей лишь усугубляет ситуацию. Об этом завил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, который также выступил за принудительную вакцинацию россиян от COVID-19.

«Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать (привиться, - прим. ред.)», - сказал Чумаков в эфире «Радио России».

По словам вирусолога, в России прогрессирует дельта-штамм, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. Чумаков считает, что если этого не сделать, то начнут распространяться другие мутации коронавируса, из-за которых нужно будет привить уже до 90% россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о разработке в стране лекарства против коронавируса. При этом он напомнил, что самым эффективным методом борьбы с заболеванием по-прежнему остается вакцинация.