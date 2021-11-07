Борисов заявил, что Россия располагает всеми типами беспилотников

Россия располагает полным спектром беспилотных аппаратов, включая сухопутные, летательные и надводно-подводные. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов.

«Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Борисова, работа в этом направлении ведется очень интенсивно. Он также добавил, что это это «очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на вооружении в российских войсках сейчас числится свыше двух тысяч беспилотников. Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи.