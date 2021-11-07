В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью вдовы Леонова

В «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи с кончиной вдовы советского космонавта Алексея Леонова Светланы. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Светлана Павловна родилась в 1940 году. Многие годы посвятила работе в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в редакционно-издательском отделе», - сказано в сообщении.

Госкорпорация и сотрудники ракетно-космической отрасли выразили соболезнования родным и близким Светланы Леоновой.

Вдова Алексея Леонова Светлана скончалась в субботу, 6 ноября. По данным СМИ, вдова космонавта скончалась от коронавируса. У Леоновых осталась дочь, внук и внучка.