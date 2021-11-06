Умерла вдова космонавта Алексея Леонова

Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась в субботу, 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Роскосмосе.

«В субботу, 6 ноября, скончалась Светлана Павловна Леонова - вдова космонавта Алексея Архиповича Леонова», - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе выразили соболезнования родным и близким усопшей, отметив, что Леонова многие годы посвятила работе в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов.

По данным источника РИА Новости, вдова космонавта скончалась от COVID-19. У Леоновых осталась дочь, внук и внучка.

Первый человек в открытом космосе Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года в Москве на 86-м году жизни. Он похоронен с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.