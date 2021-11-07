Полиция начала проверку после массовой драки в Домодедово

Сотрудники полиции начали проверку после публикации в Интернете видео, на котором запечатлена массовая драка, произошедшая накануне в подмосковном Домодедово. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД РФ.

«Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего», - отмечает правоохранительное ведомство.

Ранее в Сети была размещена запись группового конфликта. На распространенных очевидцами кадрах видно, как несколько десятков человек сошлись в рукопашной схватке. О том, что стало причиной инцидента, к настоящему моменту информации нет. Также пока не сообщалось о задержаниях участников драки.