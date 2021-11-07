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Восемь человек погибли на рэп-концерте в США

Майя Мусиенко
01:33 07.11.2021
Сообщается, что еще 13 пострадавших находятся в больнице.
Восемь человек погибли на рэп-концерте в США
© Фото: Daniel DeSlover globallookpress
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В США восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне. Еще 13 пострадавших остаются в больнице. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

«Поступили данные о гибели восьми человек в результате происшествия минувшей ночью. Касаемо их возраста: одному 14 лет, другому 16, двоим 21, еще двоим 23 года, одному погибшему 27, и личность одного человека не установлена ... Двадцать пять человек были доставлены в больницу, 13 все еще госпитализированы, в том числе пятеро, кому меньше 18 лет», – цитируют слова мэра РИА Новости со ссылкой на соцсети Хьюстона.

По его словам, безопасность на концерте обеспечивали около 1,2 тысячи полицейских и охранников. При этом глава полиции Хьюстона Трой Финнер заявил, что во время выступления рэпера одного из сотрудников охраны «чем-то укололи в шею». По информации врачей, мужчина потерял сознание, и понадобилось использовать антидот налоксон, чтобы привести его в чувства.

По данным СМИ, инцидент произошел в пятницу во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали более 50 тысяч человек.

Пожарные предполагают, что зрители стали продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди потеряли сознание. На месте происшествия медицинская помощь была оказана более чем 300 пострадавшим. В связи с трагедией второй день фестиваля был отменен.

Ранее сообщалось, что в США во время вечеринок Хэллоуина были убиты семь человек, и еще 22 пострадали в результате перестрелок.

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