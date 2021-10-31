Семь человек погибли на вечеринках по случаю Хэллоуина в США

В США во время вечеринок Хэллоуина были убиты семь человек. При этом в результате перестрелок пострадали 22 человека.

Как сообщает портал Gun Violence Archive, в штате Техас сразу два праздничных мероприятия закончились стрельбой с погибшими и пострадавшими. А в Хьюстоне после спора двух компаний погибла 18-летняя девушка и были ранены еще два подростка. На другом празднике от огнестрельного ранения погиб 20-летний юноша. Там же пострадали от ранений девять человек.

В инцидентах со стрельбой, согласно данным портала, погибли пять детей, а также более десяти оказались ранеными. При этом некоторые дети пострадли от оставленного их родителями оружия.

Ранее в США в штате Джорджия один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете. Причиной конфликта стал спор о ношении медицинской маски.