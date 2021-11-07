Москвичам перечислили ограничения, которые сохранятся после 7 ноября

Москва с 8 ноября возвращается к обычной жизни, однако в городе сохранятся некоторые ограничения, которые направлены на предотвращение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. О них напомнили на сайте мэра столицы.

«Сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим», - говорится в сообщении.

Кроме того, жителям столицы напомнили, что попасть в театры и музеи теперь можно только тем, у кого есть QR-код. Они также должны быть предъявлены на при входе на концерт, а также на любые другие развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные мероприятия с количеством зрителей более 500 человек.

«С 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим, — людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Однако карты москвича не заблокируют гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию», - добавили в мэрии.

При этом было отмечено, что социальная карта будет разблокирована сразу после того, как житель Москвы пройдет вакцинацию первым компонентом (либо если человек выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин не станут продлевать режим нерабочих дней в городе. Также градоначальник еще раз призвал жителей города пройти вакцинацию от коронавируса, отметив, что для этого в столице есть все возможности.