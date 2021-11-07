Дерматолог объяснила появление «ковидных пальцев» при коронавирусе

Так называемые «ковидные пальцы» - новый симптом коронавируса, о котором ранее рассказали медики, - могут быть обусловлены генетической предрасположенностью. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Лариса Сафонова.

«У некоторых людей, у которых есть предрасположенность, развивается васкулит. И может внешне покраснеть, и даже иногда с синюшным оттенком бывает кожа на конечностях, на пальцах рук и ног. Такое бывает, но не у всех. С излечением от коронавиурса все проходит», - объяснила эксперт.

Ранее работники «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке рассказали о новом симптоме COVID-19, который встречается у 20% пациентов. Он представляют собой покраснения и отеки кончиков пальцев, на которых появляются пузырьки.

По словам главы Центра диагностики нарушений у пациентов Марии Петиной, симптом чаще всего встречается у детей и подростков, однако может проявить себя и у взрослых. Она также отметила, что «ложное обморожение» возникает из-за реакции иммунитета и дисфункции эндотелия - клеток, из которых состоит внутренняя оболочка сосудов.