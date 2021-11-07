В России за сутки выявили 39 165 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 39 165 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 26 806 россиянам, скончались - 1 179. Как отмечается, у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 4 975 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Московская область - там обнаружили 3 297 новых случаев COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург , где за сутки количество инфицированных выросло на 2 551. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(32), на Чукотке(18) и Ненецком автономном округе(14).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 795 095. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровел 7 561 978 человек.