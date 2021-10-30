ЦСКА уступил «Рубину» в матче РПЛ в Казани

В ходе матча 13-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Михаил Костюков на 91-й минуте. «Армеец» Чидера Эджуке забил мяч в ворота «Рубина» на 13-й минуте, но судья не засчитал гол из-за офсайда.

В следующем, 14-м туре чемпионата ЦСКА сыграют против «Сочи» 6 ноября. На следующий день состоится игра «Рубина» против «Ростова».

Ранее в ходе 12-го тура московский «Спартак» потерпел самое крупное в истории российских футбольных чемпионатов поражение. В Санкт-Петербурге красно-белые были разгромлены «Зенитом» со счетом 7:1.