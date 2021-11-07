Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Masters

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, в полуфинале теннисного турнира Masters в Париже одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым, обыграв соперника в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

За час и 19 минут матча Медведев сделал четыре эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче.

Россиянин вышел в финал Masters второй год подряд, одержав седьмую победу в десяти матчах над соперниками из топ-10. За звание чемпиона турнира в Париже Медведев поспорит с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого обыграл в финале US Open два месяца назад.

Ранее вторая ракетка мира пробился в полуфинал турнира Masters в Париже, победив француза Юго Гастона со счетом 7:6, 6:4.