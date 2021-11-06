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Медведев победил Гастона и вышел в полуфинал теннисного турнира Masters

Майя Мусиенко
02:27 06.11.2021
За право выхода в финал россиянин поборется с Александром Зверевым из Германии.
Медведев победил Гастона и вышел в полуфинал теннисного турнира Masters
© Фото: Aurelien Morissard globallookpress
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Masters в Париже, победив француза Юго Гастона со счетом 7:6, 6:4.

Матч длился около двух часов. За это время россиянин сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче.

В полуфинале Медведева ждет встреча с немецким теннисистом Александром Зверевым, который сегодня переиграл норвежца Каспера Рууда.

Накануне россиянин выиграл матч с американским спортсменом Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3.  

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