Медведев победил Гастона и вышел в полуфинал теннисного турнира Masters

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира Masters в Париже, победив француза Юго Гастона со счетом 7:6, 6:4.

Матч длился около двух часов. За это время россиянин сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче.

В полуфинале Медведева ждет встреча с немецким теннисистом Александром Зверевым, который сегодня переиграл норвежца Каспера Рууда.

Накануне россиянин выиграл матч с американским спортсменом Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3.