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Вильфанд назвал регионы, где ожидается аномально теплая погода

Елизавета Потейчук
07:16 04.11.2021
По словам синоптика, в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии температура будет выше на 14-17 градусов на следующей неделе.
Вильфанд назвал регионы, где ожидается аномально теплая погода
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии прогнозируется температура свыше нормы на 14-17 градусов в начале следующей недели.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», - пояснил специалист в беседе с ТАСС.

На западе Красноярского края, говорит Вильфанд, столбики термометров поднимутся до четырех-шести градусов тепла в этот период. В Якутске температура составит 16-20 градусов мороза.

Ранее Роман Вильфанд назвал дату прихода зимней погоды в Москву. По его словам, во вторник, 9 ноября, в столице ожидается похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь.

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