В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по стратегической стабильности

Россия и Соединенные Штаты ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина. Об этом заявил заместитель главы российской делегации в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН, заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По словам дипломата, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа встречи российской и американской стороны проводились, однако предметных дискуссий не было.

«Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога...После встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями», - сказал Белоусов.

Напомним, что историческая встреча двух президентов прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе. Одной из тем для обсуждения стала стратегическая стабильность, за которую, по словам Путина, Россия и США несут особую ответственность.