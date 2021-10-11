Голикова поручила проработать меры по профилактике курения в школах

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова дала поручения по проработке вероятного расширения полномочий учебных заведений при обнаружении на их территории курящих несовершеннолетних. Поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпросвещения России (С.С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М.А. Мурашко), Минобрнауки России (В.Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними», - сказано в документе.

Кроме того, в Министерстве просвещения подготовят предложения по включению модулей для формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни и установок о вреде курения, алкоголя и психоактивных веществ в такие предметы как «Окружающий мир», «Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание».

Ранее президент России поручил проконтролировать вопрос госрегулирования информации для детей в интернете. Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения России отдано задание увеличить контрольные цифры приема по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» с программами бакалавриата и магистратуры.