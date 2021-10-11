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Голикова поручила проработать меры по профилактике курения в школах

Елизавета Потейчук
22:58 11.10.2021
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обсудить возможное расширение полномочий образовательных организаций при выявлении фактов курения обучающимися.
Голикова поручила проработать меры по профилактике курения в школах
© Фото: imagebroker Stefan Auth Globallookpress
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Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова дала поручения по проработке вероятного расширения полномочий учебных заведений при обнаружении на их территории курящих несовершеннолетних. Поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпросвещения России (С.С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М.А. Мурашко), Минобрнауки России (В.Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними», - сказано в документе.

Кроме того, в Министерстве просвещения подготовят предложения по включению модулей для формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни и установок о вреде курения, алкоголя и психоактивных веществ в такие предметы как «Окружающий мир», «Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание».

Ранее президент России поручил проконтролировать вопрос госрегулирования информации для детей в интернете. Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения России отдано задание увеличить контрольные цифры приема по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» с программами бакалавриата и магистратуры.

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