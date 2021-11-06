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На Украине заявили о снижении транзита газа в Евросоюз

Анна Назайкина
08:59 06.11.2021
По сравнению с показателями сентября транзитные объемы уменьшились на 623 миллиона кубометров.
На Украине заявили о снижении транзита газа в Евросоюз
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Транзит газа через Украину в Европейский союз в прошлом месяце уменьшился на 19%, его объем составил 2,6 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Оператор ГТС Украины».

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров», - заявили в компании.

В то же время, было отмечено, что транзитные объемы в Словакию возросли по сравнению с сентябрьскими показателями на 6% — до 2,1 миллиарда кубометров.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Россией был подписан пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт с пятилетним сроком. Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов впоследствии.

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