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В ЕАО сформируют новые бригады медиков

Роман Захаров
08:54 06.11.2021
Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.
В ЕАО сформируют новые бригады медиков
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи: на места, освободившиеся после массового увольнения сотрудников, поставят других работников, либо наймут новых. Об этом сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», - приводит пресс-служба правительства региона слова специалиста.

Ранее стало известно, что работники скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково приняли решение уволиться в знак протеста против принудительной вакцинации. Перед этим главный санитарный врач автономии Павел Копылов подписал постановление, по которому до 15 ноября этого года 80% медицинских сотрудников должны быть привиты от COVID-19, а к 15 декабря - вакцинацию должны пройти все медики. В случае отказа медработника от вакцинации, его, согласно указу, необходимо отстранить от выполнения профессиональных обязанностей.

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