В стране и мире Назван простой способ улучшить состояние зубов Анна Назайкина В ротовой полости скапливается большое количество токсинов, предупредила специалист. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shiny Diamond, Pexels Читайте нас на: Нутрициолог Анна Дробышева в беседе с РИА Новости объяснила, каким образом при помощи кунжутного масла можно добиться улучшения состояния зубов и полости рта. «В ротовой полости скапливается большое количество токсинов. Полоскание полости рта антибактериальным кунжутным маслом способствует уничтожению вредной микрофлоры и нейтрализации токсинов. Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем», – рассказала эксперт. По словам Дробышевой, данная процедура позволит улучшить состояние зубов, освежить дыхание и поднять местный иммунитет. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал «Звезде», что чистка языка представляет собой эстетическую процедуру, научных доказательств ее влияния на здоровье полости рта не существует. По словам специалиста, на кариес влияет только пища человека, а именно содержащиеся в ней сахара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика