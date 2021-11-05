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Расследование дела о нападении в Новой Москве поставили на контроль центрального аппарата СК РФ

Иван Линдеманн
20:54 05.11.2021
Известно, что на данный момент задержано три участника конфликта. Правоохранителям удалось установить личности всех нападавших.
Расследование дела о нападении в Новой Москве поставили на контроль центрального аппарата СК РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Ход расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Известно, что на данный момент задержано три участника конфликта. Правоохранителям удалось установить личности всех нападавших. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Инцидент произошел вечером пятого ноября в микрорайоне Новые Ватутинки. Четверо мужчин напали на человека с ребенком. По словам очевидцев, человек с ребенком пытались спастись бегством, однако их начали преследовать.

Как сообщил отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заявил, что заметил у одного из агрессоров предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В СК подчеркнули, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка.

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