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В посольстве РФ заявили, что военные США оставляют после себя хаос

Анна Назайкина
07:58 06.11.2021
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон наблюдает за «необычными» действиями российских военных.
В посольстве РФ заявили, что военные США оставляют после себя хаос
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Посольство РФ в Вашингтоне после заявлений Соединенных Штатов о действиях Вооруженных сил России у границ заявило, что Пентагону и Госдепу США следует обратить внимание на собственные решения: именно американские ВС «разгуливают» по миру.

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», - говорится на странице посольства в Twitter.

Напомним, что накануне, пятого ноября, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон наблюдает за «необычными» действиями российских военных у украинской границы, однако, о чем именно говорится в заявлении, уточнено не было.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. Глава ведомства отмечал, что совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.

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