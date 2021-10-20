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Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границ России и Белоруссии

Тимур Шерзад
12:51 20.10.2021
По оценке Шойгу, численность сил первоочередного задействования со стороны НАТО возросла практически в два раза - с 25 до 40 тысяч человек. 
Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границ России и Белоруссии
© Фото: Staff Sgt. Jennifer Reynolds, Globallookpress
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границу Союзного государства РФ и Белоруссии. 

«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он сообщил, что США перебросили в Польшу и страны Прибалтики бронетанковую бригаду, а также четыре многонациональные батальонные тактические группы. 

«Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», - отметил министр.

По оценке Шойгу, численность сил первоочередного задействования со стороны НАТО возросла практически в два раза - с 25 до 40 тысяч человек. 

«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», - отметил министр обороны РФ.

Шойгу подчеркнул, насколько важно встречаться с белорусскими коллегами в очном формате, невзирая на пандемию COVID-19 - к этому подталкивает сложная военно-политическая обстановка. 

Также министр обороны России заявил, что США модернизируют тактическое ядерное оружие и базы их хранения в Европе.

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